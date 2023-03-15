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大年初一想發財竟搶彩券行 36張二千元刮刮樂彩金出爐
桃園一名林姓男子缺錢花用，今年1月大年初一竟跑到中壢某彩券行犯案，佯裝要挑刮刮樂，卻趁店員不住意整本搶走，結果價值7萬2千元的刮刮樂只中了4萬6千元獎金，事後被逮起訴搶奪罪，還被追討7萬2千元不法所得。
起訴指出，林男挑選的彩券均為過年期間才有2千元刮刮樂，他向店員表示想挑全數單號的刮刮樂，待店員取出2本共36張刮刮樂讓他挑選時，就趁店員防備不及之際，從對方手中搶走刮刮樂，然後奪門而出，跳上機車揚長而去。
檢警調查，林男得手後，在其他彩券行換得4萬6千元獎金，隨即搭上火車，逃往宜蘭、花蓮等地藏匿，25日大年初四才被警方拘捕到案，然短短4天時間，獎金已被他花的所剩無幾，落網時，身上僅剩2千元。
偵訊時，林男自白犯行，但他認為自己只有得手4萬6千元，檢方則認為他行搶時刮刮樂價值7萬2千元，因此認定不法所得為7萬2千元。另外，檢方調查發現林男行搶前竊得，因此全案依竊盜、搶奪等罪起訴，並追徵不法所得。
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