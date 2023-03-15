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鴛鴦盜一偷再偷三偷這座宮廟香油錢 苗警守株待兔逮人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭屋鄉一座宮廟3月5日、6日遭劉姓、范姓男女朋友，以釣魚線涉嫌竊取香油錢，廟方人員及警方守株待兔，劉、范3月8日晚間故計重施，警方當場逮人，查出至少有6間宮廟受害，全案擴大偵辦中。

苗栗警察分局3月初接獲報案，頭屋鄉偏遠地區5座宮廟，都發現香油錢遭竊短少，查出劉姓男子（33歲）、范姓女子（44歲）涉嫌，其中一間宮廟3月5日、6日的白天接連遭竊，連廟方人員在旁，也趁隙下手。

警方研判劉、范還會故技重施，8日晚間9點左右兩人再度現身，廟方人員通報警方，當場逮捕兩人，並在劉身上起獲100元贓款，自製釣魚線綁上紙板、雙面膠犯案，不過，劉辯稱稱100元是工資，只是剛好黏在紙板而已。

警方清查兩人以相同手法，在頭屋鄉至少行竊5間宮廟香油錢，3月9日移送苗栗地檢署，檢察官諭令限制住居，未料，兩人再於3月12日清晨在苗栗縣獅潭鄉一間宮廟犯案，大湖警察分局鎖定兩人，傳喚2人到案說明，依盜盜罪嫌函送地檢署偵辦。

警方提醒宮廟應加裝監視系統，並適當裝設功德箱防竊等設備，每天清點香油錢，避免成為宵小覬覦目標，同時呼籲民眾如發現可疑人、事、物時，可提供情報，或立即撥打110電話報案，警民合作共同維護地區治安環境。

苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉至系6座宮廟近來遭竊香油錢，警方逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉至系6座宮廟近來遭竊香油錢，警方逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉至系6座宮廟近來遭竊香油錢，警方逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉、獅潭鄉至系6座宮廟近來遭竊香油錢，警方逮人移送法辦。圖／民眾提供

贓款

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