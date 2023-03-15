鴛鴦盜一偷再偷三偷這座宮廟香油錢 苗警守株待兔逮人

苗栗縣頭屋鄉一座宮廟3月5日、6日遭劉姓、范姓男女朋友，以釣魚線涉嫌竊取香油錢，廟方人員及警方守株待兔，劉、范3月8日晚間故計重施，警方當場逮人，查出至少有6間宮廟受害，全案擴大偵辦中。

苗栗警察分局3月初接獲報案，頭屋鄉偏遠地區5座宮廟，都發現香油錢遭竊短少，查出劉姓男子（33歲）、范姓女子（44歲）涉嫌，其中一間宮廟3月5日、6日的白天接連遭竊，連廟方人員在旁，也趁隙下手。

警方研判劉、范還會故技重施，8日晚間9點左右兩人再度現身，廟方人員通報警方，當場逮捕兩人，並在劉身上起獲100元贓款，自製釣魚線綁上紙板、雙面膠犯案，不過，劉辯稱稱100元是工資，只是剛好黏在紙板而已。

警方清查兩人以相同手法，在頭屋鄉至少行竊5間宮廟香油錢，3月9日移送苗栗地檢署，檢察官諭令限制住居，未料，兩人再於3月12日清晨在苗栗縣獅潭鄉一間宮廟犯案，大湖警察分局鎖定兩人，傳喚2人到案說明，依盜盜罪嫌函送地檢署偵辦。