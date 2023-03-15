宜蘭羅東警方兩天攔阻4件詐騙 守護人民荷包700多萬元

宜蘭羅東警分局推動「警銀聯阻防詐」，最近除了由分局長、副分局長親自拜訪轄內金融機構，業務單位也利用銀行集合開會等時機前往宣傳，建立全民防詐騙意識，最近連續兩天、成功攔阻4件臨櫃匯款詐騙案，守住民眾700多萬元血汗錢。

羅東警分局昨天分別接獲富邦銀行及元大銀行報案稱，有民眾想要大額匯款，行員驚覺有異遂通報警方確認，經員警到場了解，兩位民眾因接獲訊息邀請投資股票及珠寶，並分別要求匯款180萬及90萬元。

另外，有一名老婦兩天前在通訊軟體收到假冒其孫子來訊，表示要借款35萬元，羅東警分局員警積極向民眾解釋，這是詐騙集團慣用手法後，打消民眾匯款念頭。

前天也一名婦人因接獲投資訊息，要求先匯款400萬元保證金以加入投資飆股群組，婦人因有所懷疑，於是到公正派出所詢問，經值班員警解釋後，婦人恍然大悟，才沒有把錢匯出，連續兩日，羅東分局成功攔阻民眾遭詐騙總金額超過700萬元。