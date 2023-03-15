刑警便衣當街抓槍 民眾誤認打架報警
台北市萬華警分局偵查隊，日前調查一件買賣槍枝案件，循線發現陳姓男子等人將在老松公園交易，報請地檢署指揮偵辦，9日前往老松公園後，共犯黃姓男子看到員警查緝拔腿就跑，由於體力不支，跑了50公尺就遭警方壓制就逮，不過警匪當街追逐，引發民眾誤會是鬥毆案件發生，趕緊向警方報案。
轄區龍山派出所接獲民眾報案，表示老松公園旁有黑衣人聚集打架，立即派遣線上警力趕赴現場，到場後才發現是分局刑警查緝槍枝，立刻加入查緝行動，現場起獲槍枝1把、子彈15顆，逮捕主嫌陳男及4名共犯。
共犯林男為避免人贓俱獲，事先將負責保管槍枝、子彈藏匿在老松公園內，員警帶著林男沿途查找，起獲槍彈，5人依槍砲罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍枝來源。
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