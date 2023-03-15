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女星林艾融父親車禍顱內出血住院 IG急求行車記錄器 女車主找到了
女星林艾融（Irene）昨天在IG發文求助，她的7旬父親騎機車行經台北市中山北路三段，為閃避突然切出的小客車，遭後方汽機車追撞，顱內出血在加護病房治療，心急請求路過的網友提供行車記錄器。警方今指出，全案目前無酒駕情勢，已找到離開現場的汽車陳姓女駕駛，今下午將到案說明。
中山分局指出，3月14日下午4時許，72歲林翁騎車沿中山北路3段第4車道北往南直行，為閃避前放黃線路邊停車的小客車，機車前車頭先和第3車道的租賃車右側車身發生碰撞，林翁當場倒地，緊接著，機車右後輪又和第3車機車發生第二次碰撞。
警方指出，林翁當場酒測無酒駕，因顱內出血在加護病房救治中，尚未製作筆錄；另楊姓駕駛和林姓女騎士酒測值均為0，均無酒駕也完成筆錄。
警方表示，現場路口沒有監視器，警方昨今2日尋找周邊商家調閱監視器，稍早聯繫上從黃線駛離的小客車女駕駛，預計今到案說明，釐清整起車禍肇因肇責。
林艾融曾是LamiGirls啦啦隊成員，曾被封為拉隊女神，目前在樂天女孩擔任ＭＣ主持人，人氣居高不下，曾發寫真單曲，也主持電視綜藝節目備受關注。
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