快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女星林艾融父親車禍顱內出血住院 IG急求行車記錄器 女車主找到了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女星林艾融（Irene）昨天在IG發文求助，她的7旬父親騎機車行經台北市中山北路三段，為閃避突然切出的小客車，遭後方汽機車追撞，顱內出血在加護病房治療，心急請求路過的網友提供行車記錄器。警方今指出，全案目前無酒駕情勢，已找到離開現場的汽車陳姓女駕駛，今下午將到案說明。

中山分局指出，3月14日下午4時許，72歲林翁騎車沿中山北路3段第4車道北往南直行，為閃避前放黃線路邊停車的小客車，機車前車頭先和第3車道的租賃車右側車身發生碰撞，林翁當場倒地，緊接著，機車右後輪又和第3車機車發生第二次碰撞。

警方指出，林翁當場酒測無酒駕，因顱內出血在加護病房救治中，尚未製作筆錄；另楊姓駕駛和林姓女騎士酒測值均為0，均無酒駕也完成筆錄。

警方表示，現場路口沒有監視器，警方昨今2日尋找周邊商家調閱監視器，稍早聯繫上從黃線駛離的小客車女駕駛，預計今到案說明，釐清整起車禍肇因肇責。

林艾融曾是LamiGirls啦啦隊成員，曾被封為拉隊女神，目前在樂天女孩擔任ＭＣ主持人，人氣居高不下，曾發寫真單曲，也主持電視綜藝節目備受關注。

女星林艾融在IG發文急求父親車禍的行車記錄器。圖/取自林艾融IG
女星林艾融在IG發文急求父親車禍的行車記錄器。圖/取自林艾融IG
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
林艾融父親昨在北市中山北路騎車與2車碰撞，顱內出血住院中，案發時離場時的駕駛今將到案說明。記者蕭雅娟／翻攝

監視器 車道 車禍

延伸閱讀

啦啦隊女神父「遇車禍腦出血」　急上網尋事發畫面追肇逃駕駛

辱女星「吃人老公」遭求償200萬 蘿莉塔挺孕肚揭一點嗆她說謊

視線不知道該看哪裡！「高校十八禁」女星現身奧斯卡慶功派對 辣秀渾圓南半球

高雄騎士半路遭逼車 附影像檢舉送車主7800元罰款大禮

相關新聞

台中2年輕人蛋餅攤爽尿 店家無奈嘆：歡迎來到可愛動物區

台中市一家知名蛋餅店，今凌晨被兩年輕人侵入，對著煎蛋餅的廚具尿尿，全程被店家的監視錄影錄下，並貼上臉書。許多網友留言批評...

大年初一想發財竟搶彩券行 36張二千元刮刮樂彩金出爐

桃園一名林姓男子缺錢花用，今年1月大年初一竟跑到中壢某彩券行犯案，佯裝要挑刮刮樂，卻趁店員不住意整本搶走，結果價值7萬2...

女星林艾融父親車禍顱內出血住院 IG急求行車記錄器 女車主找到了

女星林艾融（Irene）昨天在IG發文求助，她的7旬父親騎機車行經台北市中山北路三段，為閃避突然切出的小客車，遭後方汽機...

嘉市鬧區火警延燒4戶 逾30年「來來果汁店」付之一炬

嘉義市吳鳳北路今天發生一處2樓店面火警，火勢猛烈，消防人員搶救並撲滅火勢，仍波及5店面，其中4處遭延燒，包括經營逾30年...

花蓮車站冷氣室外機火警 普悠瑪列車險遭波及

花蓮車站今天驚傳火警，一間在洄瀾廣場的輕食咖啡餐廳冷氣室外機突然起火，好在火勢順利撲滅，但燃燒後的餘燼掉落在停放的普悠瑪...

鴛鴦盜一偷再偷三偷這座宮廟香油錢 苗警守株待兔逮人

苗栗縣頭屋鄉一座宮廟3月5日、6日遭劉姓、范姓男女朋友，以釣魚線涉嫌竊取香油錢，廟方人員及警方守株待兔，劉、范3月8日晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦