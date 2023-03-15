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台中2年輕人蛋餅攤爽尿 店家無奈嘆：歡迎來到可愛動物區
台中市一家知名蛋餅店，今凌晨被兩年輕人侵入，對著煎蛋餅的廚具尿尿，全程被店家的監視錄影錄下，並貼上臉書。許多網友留言批評兩年輕人，還要店家去提告。不過店家尚未提告，僅在臉書留言「歡迎來到可愛動物區...這次真的不知道該說什麼了」，並感嘆社會怎會變這樣。
蛋餅店位在北區，因用料豐富、實在，廣受各界喜愛，上午7時一開店，店前就經常排了長長的人龍。包括市議員陳政顯等地方人士都愛去，日前大里區的新科市議員江和樹還曾前去直播，稱讚蛋餅好吃。
店家的監視錄影今凌晨3時許錄到，有兩名年輕人嘻皮笑臉走進蛋餅攤，其中一位還跨越了鐵鏈，走到煎蛋餅的廚具前，對著廚具尿尿，另一人也從鐵鏈外朝內直射，過程間兩人都狀極輕鬆，臉上還掛著微笑。
店家兒子說，一早開店前就聞到很重的尿騷味，調了錄影才知是有人去尿尿，趕緊用水清洗了一番，確定衛生都搞定了，才開始營業，目前尚未報案。平常十分好客的女老闆則感嘆「社會怎會變這樣」。
有網友留言「這二個『青年』把下流當有趣」、「噁心耶！」，還有人質疑「好扯有病吧 故意的？」
環保局人員說，如果店家追究，可以提供監視錄影給環保局，環保局會請警方協助，追出影中人，依違反廢棄物清理法開罰1200元罰鍰。
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