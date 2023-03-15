新北公布違規廣告業者 開罰1億146萬元創新高

新北市衛生局去年針對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告，開罰轄內業者共1551件，裁罰1億146萬8000元創新高。衛生局副局長許朝程說，食品類占違規產品中67％最高，違規事項以減肥瘦身違規宣稱占最大宗。

許朝程說，新北市去年裁處1551件違規食品、化粧品及藥物廣告，食品類1037件占67％居高，化粧品類453件占29％；及藥物類61件占4％，其中食品、化粧品分別以減肥瘦身類及除斑類違規宣稱佔最大宗，藥物則以未經事先申請廣告核准擅自刊登最多。

新北衛生局說明，違規食品廣告中，守喜公司被開出197件違規案，罰鍰累計共1669萬2000元，是有史以來最高額罰單，其中該公司產品「諾貝爾獎Dr.穆拉德暢通強芯組」誆稱能有效改善心血管疾病、告別疾病，開罰198萬。

另外，群達公司有185件違規案，罰鍰累計共1096萬，該公司產品「全新BMCP多國專利革命性晶亮升級組」佯稱30分鐘即可改善視力、唯一可全效修復視神經、達到眼部修復治癒率100%，已裁罰234萬。綠恩生化科技公司則有66件違規案、裁罰796萬，「綠恩Miracle印加果油極塑速孅組」妄言穩定三高指數、抗血栓、防中風等，非食品所能達成功效，被開罰138萬。

而化粧品違規廣告中，裁罰最多為傳世生藥，共裁罰30件，罰鍰累計502萬，該公司產品「傳世生藥-遵循古法萬能紫黛膏」誆稱1瓶等於各種成藥，開罰68萬；其次守喜公司罰鍰累計282萬，「Himalaya阿育吠陀萬用舒緩膏組」系列產品，誆稱抑制清除呼吸道的病毒與細菌、天然抗生素，開罰70萬；喬依斯公司被罰61萬，產品誇稱消炎止痛走若飛等療效詞句。