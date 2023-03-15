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高雄失蹤男清晨遊蕩台南街頭 熱心警協助返家
家住高雄市30歲徐姓男子，離家走失到台南市約10天，昨天清晨5點多在台南市北門路上遊蕩，巡邏員警察覺有異，主動上前了解關心，由於天氣寒冷，為避免發生危險，帶回警所休息後，聯絡上家屬將他帶回家。
台南市警二分局博愛派出所員警陳正利、黃柏勳，昨天清晨5點多巡邏行經北門路，發現徐衣著單薄、神情有異獨自遊蕩，員警主動上前關懷，發現他無法正常表達，帶回警所休息。
警方說，過程中發現他疑似為智能障礙人士，因詢問個人年籍資料，無法清楚表達，經細心查證身分，才發現他於今年3月初，家屬向高雄市警察局通報失蹤人口協尋。
「警察先生，真的太感謝你們！謝天謝地終於找到他了。」當與家屬取得聯繫時，電話那頭傳來對員警連番不住地感謝，在了解兒子已經被尋獲且無大礙，李母搭計程車從高雄趕到派出所，因兒子離家走失已經10天9夜，這些日子他們擔心得要命，在聽到孩子已經在台南被尋獲，當下心情非常激動。家屬帶著男子離開時，不住地對員警熱心服務由衷感謝。
台南市警二分局呼籲，民眾家中如有智能障礙子女，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話連絡卡片，方便警方快速聯繫家屬。
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