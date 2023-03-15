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高雄轎車闖紅燈釀2傷 機車女騎士被撞噴飛
高雄市小港區沿海ㄧ路與康莊路口，昨天發生2傷車禍，鐘姓男子駕駛轎車闖紅燈，衝撞綠燈左轉的2輛機車，其中1名女騎士被撞得騰空噴飛，身體多處骨折，2名女騎士送醫治療，確實肇事原因由警方調查中。
據了解，昨天上午，鐘姓男子（64歲）駕駛黑色轎車，沿小港區沿海一路行駛，經過沿海一路與康莊路口，其他同向車輛都已經因紅燈亮起停車，他卻未減速闖紅燈。
當時葉姓女子（23歲）及林姓婦人（72歲）等機車正好因沿海一路機車可綠燈左轉，葉、林遭轎車猛烈撞及，葉女騰空噴飛，機車遭撞毀，零件散落一地，林婦也被撞得人車倒地，身體多處擦挫傷，經救護車送小港醫院急救，暫無生命危險。
警方對3人酒測，都無酒精反應，經調閱路口監視畫面，發現鐘疑闖紅燈肇事，全案由警方處理中。
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