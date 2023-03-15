台中無照保母痛毆3歲女童 檢方認嫌疑重大命10萬交保

台中市太平區昨傳保母虐童案，因幼兒園老師替1名3歲女童換尿布驚覺有大片不尋常瘀青，警方找到無照的曾姓保母、鄭姓先生，2人初步坦承有拿抓耙子打女童，警方報請台中地檢署指揮後，檢方今早傳曾、鄭到案，認定2人涉傷害嫌疑重大，但無羈押必要，各命10萬元、8萬元交保。

經查，女童爸媽白天都要上班，3月將小孩送給曾姓保母24小時照顧，多利用工作之餘關心女兒起居，昨天幼兒園老師卻發現女童頭部、手腳有多處瘀傷，認為傷勢不尋常趕緊通報家人送醫後才曝光。

女童的父親並在臉書貼文指出，女童手腳被打到紅腫，走路都不正常，保母原先說是走樓梯跌倒，還阻擋幼兒園通報社會局，也跟他們說小孩沒事，想要隱瞞事實，最後由幼稚園叫救護車送醫院急診。

警方獲報除通知曾女（38歲）、鄭男（44歲）到案說明，2人初步坦承因不滿小孩走路時在玩，有拿抓耙子打她手腳，女童父母不忍小孩遭虐，已經對2人提告傷害罪嫌。