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嘉義市鬧區火警延燒4戶幸無人傷亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天上午嘉義市鬧區吳鳳北路傳出火警，一時之間周邊濃煙密佈、人車走避；嘉義市消防局第一分、第二、東區分隊人車前往搶救，火勢在10時53分火勢撲滅，幸好沒有傳出人員傷亡，火警發生原因調查中。

上午10時02分嘉市消防局接獲報案，吳鳳北路發生火警即派人車前往灌救，現場火舌竄出，濃煙密佈，消防員拉水線灌救，火勢在10時28分控制，10時53分撲滅。

消防局二大隊副隊長張英勝表示，初步了解起火點疑似從小吃店傳出，但還要經過調查確認。延燒4戶，沒有人員傷亡。

遭延燒的鮮花店吳姓店員表示，當時沒有聽到奇怪聲音或感到異狀，不到5分鐘看到濃煙後出外查看火勢就很大。

東區公所區長田文珍表示，公所會盡力協助受災戶安置及後續清理家園。

嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布中火舌竄出。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布中火舌竄出。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
消防員將數瓶瓦斯桶搬出火場。記者李宗祐攝影
消防員將數瓶瓦斯桶搬出火場。記者李宗祐攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布，消防員灌救中。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布，消防員灌救中。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，一時間濃煙密布。圖／讀者提供
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影
嘉義市區傳火警，消防人員灌救中。記者李宗祐／攝影

嘉義 火災

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