中華隊輸古巴好傷心 台中女球迷鑰匙掉水溝警來助

WBC世界棒球經典賽，中華隊比賽已在12日對決古巴後結束，無緣八強複賽，一名資深女球迷連日都到台中洲際棒球場看球，替中華隊加油，沒想到12日看完古巴比賽後，情緒低落，要取車時把車鑰匙弄丟到水溝，警方到場後，協助以鐵絲將鑰匙勾出。

第五分局文昌所長林澤聰，12日支援WBC洲際棒球場周邊安全維護工作，值勤時接獲王姓婦人（60歲）求助，王婦稱當天看完中華對古巴後，因為輸球，心情不好，一時不小心，把鑰匙弄丟到水溝，導致無法騎機車回家。

林澤聰得知後，前往協助，因鑰匙掉落位置無水溝孔蓋，無法人工打開，只能利用鐵絲以吊掛方式勾起鑰匙串，因周遭無合適工具，便請球場工作人員將鐵絲帶來，合力展開一場勾鑰匙的場外賽，在林所長和球場工作人員努力輪番上陣下，順利將鑰匙勾出，王婦也開心與林合影。