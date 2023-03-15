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中華隊輸古巴好傷心 台中女球迷鑰匙掉水溝警來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

WBC世界棒球經典賽中華隊比賽已在12日對決古巴後結束，無緣八強複賽，一名資深女球迷連日都到台中洲際棒球場看球，替中華隊加油，沒想到12日看完古巴比賽後，情緒低落，要取車時把車鑰匙弄丟到水溝，警方到場後，協助以鐵絲將鑰匙勾出。

第五分局文昌所長林澤聰，12日支援WBC洲際棒球場周邊安全維護工作，值勤時接獲王姓婦人（60歲）求助，王婦稱當天看完中華對古巴後，因為輸球，心情不好，一時不小心，把鑰匙弄丟到水溝，導致無法騎機車回家。

林澤聰得知後，前往協助，因鑰匙掉落位置無水溝孔蓋，無法人工打開，只能利用鐵絲以吊掛方式勾起鑰匙串，因周遭無合適工具，便請球場工作人員將鐵絲帶來，合力展開一場勾鑰匙的場外賽，在林所長和球場工作人員努力輪番上陣下，順利將鑰匙勾出，王婦也開心與林合影。

第五警分局長陳松寅說，肯定所長林澤聰能以同理心、積極為民服務，化解民眾危機，讓民眾有安心的感覺，樹立警察良好的形象表示嘉許，也期勉全體同仁繼續表現為民服務的熱忱，提供市民一個安居樂業的環境，以彰顯警察正面形象與符合社會民眾期待。

台中市王姓婦人在12日看完球賽後，不慎將鑰匙掉落到水溝內，文昌所長林澤聰與球場工作人員協助將鑰匙勾出。圖／第五警分局提供
台中市王姓婦人在12日看完球賽後，不慎將鑰匙掉落到水溝內，文昌所長林澤聰與球場工作人員協助將鑰匙勾出。圖／第五警分局提供

古巴 經典賽 棒球 中華隊

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