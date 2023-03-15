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網路交友陷阱多 熟女猶豫買點數還遭恐嚇斷手腳

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲李姓女子使用交友軟體認識自稱「阿翰」男子，對方昨天要求她見面前得先到超商買2萬元遊戲點數，李女到超商後猶豫不決，並被恐嚇要求以拍照方式交付點數給他，否則就要讓她斷手斷腳，警方告知李女此為典型詐騙行為， 成功阻詐2萬元。

台南市北區成功路某超商店員昨天下午2點發現，李小姐拿著現金2萬元欲購買點數，神情緊張，通報市警五分局北門派出所警員前往關心。

巡邏員警楊仁杰、楊淇祺到場，詢問了解。李女表示，她日前使用交友軟體認識一名稱「阿翰」男子，並在聊天過程中傳她的身分證給對方，對方要求要見面得先到超商購買2萬元遊戲點數元，並被要求以拍照方式交付點數「保證金」給歹徒，否則就要讓她斷手斷腳，警方告知李女此為典型詐騙行為， 成功攔阻被害人遭詐騙。

台南市警五分局表示，網路交友詐騙基本上脫離不了「遊戲點數」及「人身威脅」兩個重點。遊戲點數非真正貨幣，一旦回傳序號與密碼就能立即被儲值，流通管道難以追查，是詐騙集團常用的金流管道，且無法判斷對方身分真偽。呼籲民眾勿輕易提供個人資料及匯款，遇到可疑狀況可立即撥打 165 反詐騙專線或是 110 報案專線查證，避免受騙上當。

李姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警五分局警員到超商即時阻詐。記者黃宣翰／翻攝
李姓女子遭到電信交友詐騙，台南市警五分局警員到超商即時阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 超商 台南

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