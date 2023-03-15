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領完錢就丟卡 這動作太奇怪 巡邏警一攔逮車手
新北市泰山區黃姓男子，昨天凌晨在一家連鎖超商ATM提領完現鈔，便把提款卡丟棄一旁，轄區警巡邏經過，發現趨前盤查，黃男當場坦承犯行，並供稱上個月因涉詐欺被抓，複訊後交保候傳，但缺錢才又重操舊業，在這提領10萬元贓款，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
經調查，黃姓男子（32歲）目前無業，今年2月14日才因涉及詐欺罪嫌遭逮，移送地檢署複訊後裁定交保候傳。沒想到，昨天（14日）凌晨零時許他又重操舊業，拿著多張提款卡，來到新北市泰山區全興路一家便利超商ATM提領完10萬元贓款，旋即走出超商店外，將手邊提款卡丟在地上。
黃男此一動作，讓巡邏警方直覺有異，尾後欲盤查，黃男見警快步走至暗處，員警摸黑找出遭丟棄提款卡，將黃男帶回調查，但黃男無法交代提款卡來源，又供稱今年2月14日才因涉及詐欺罪嫌遭逮移送交保，並交付10萬元詐騙，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。
林口警分局表示，近日分局與林口區廖武輝區長、泰山區長鄭淑敏、竹林山觀音寺董事長黃火旺、總幹事呂水鐘，以及下泰山巖許正偉常任委員結合區公所及廟宇於廣告牆、跑馬燈，加強宣導，提醒「一聽、二掛、三查證」定律，讓洽公與參香民眾都能看到識詐資訊。
林口警分局長詹志文表示，識詐、反詐騙為當前重點工作，警方除加強查緝詐騙集團防制不法外，呼籲，假投資、假交友、假網路交易、猜猜我是誰是近期常見詐騙手法，民眾要提高警覺，親朋好友閒談間也可以互相提醒時下的詐騙手法，多一分叮嚀就多一分注意，財產也就多一分保障。
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