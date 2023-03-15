台中女大生機車不見了 警協尋結果多張「紀念品」心痛

台中市龔姓女大生上周向警方報案，停在租屋處的機車不翼而飛，雖然龔女堅持停車位置，但警方調閱監視器後，發現龔女應是將機車停在早餐店附近，前往找尋果然尋獲，不過因龔女機車違停，多了一張告發單當紀念品，也讓龔女心情像洗三溫暖。

第三警分局正義所巡佐宋屘堂、警員陳柏勳，10日下午2時許，獲報南區國光路、忠明南路的龔姓女大生（21歲）報案，指稱停在租屋處附近的機車不見，懷疑遭到宵小偷走，而且還向到場警方指著印象中的停車位置。

警方確認龔女機車未遭拖吊，也無他人使用跡象，鑰匙也身上後，員警請她回想最後一次看到機車的畫面。

龔女回憶，當天要搭車返回桃園，返家前走路去租屋處附近的早餐店吃早餐，接著整理行李後搭車回桃園，印象中有看到自己機車。

警方其指證歷歷的位置周邊協尋未果，進一步分析監視器畫面，才發現龔女返家當天早上，龔女曾騎機車出現在南門路段附近，警方前往附近早餐店找尋，果然發現龔女機車。

龔女看到機車後才回想起來，當實是騎機車前往而非走路，對於自己的健忘也感到相當抱歉，不過因為龔女機車是紅線違停，找到機車時，龔女也發現車上多了一張「紀念品」違規告發單，也讓她略顯尷尬，心情像洗三溫暖。

警方提醒，記憶雖然重要，卻不如我們想像中可靠，有時民眾停放車輛，可能因時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。