韓國女團BLACKPINK演唱會將登場 黃牛票喊出4倍價格
韓國女團BLACKPINK本周末將在高雄登場，警方接獲檢舉，網路社團出現黃牛票，查出從事資訊服務業的余姓男子，涉嫌販賣BlackPink、告五人等演唱會黃牛票，其中BLACKPINK的搖滾區票價，喊出4倍價格，依違反社會秩序維護法將余移送法辦。
據了解，余姓男子（29歲）在臉書社團「台灣韓團演唱會門票專區」、「台灣演唱會門票讓賣票售票求票社團」，分別刊載BLACKPINK、告五人演唱會售票訊息，高雄市刑警大隊科偵隊接獲檢舉，追查出余涉嫌網路販賣黃牛票。
3月10日警方喬裝買家，到余姓男子在高雄市小港區住處買票，余因BLACKPINK演唱會門票本周才能取票，商討先付訂金等付款方式，員警立即表明身分，余當場傻眼。但他還質疑警方的身分，打電話報警，直到小港警分局制服員警到場，確認刑大查案，余才束手就擒。
警方查出，余自2月底分別在臉書社團刊登BLACKPINK、告五人、五月天等演唱會售票訊息，告五人4月的巡迴演唱會門票1350元賣2200元、3月18日、19日BLACKPINK在高雄世運主場館的演唱會，特區以原票2倍價格出售，搖滾區價格8800元更喊3萬6000元，達4倍價格。警方依違反社會秩序維護法，將余姓男子移送法辦，依法可裁罰3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
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