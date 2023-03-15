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韓國女團BLACKPINK演唱會將登場 黃牛票喊出4倍價格

聯合報／ 記者林保光／即時報導

韓國女團BLACKPINK本周末將在高雄登場，警方接獲檢舉，網路社團出現黃牛票，查出從事資訊服務業的余姓男子，涉嫌販賣BlackPink、告五人等演唱會黃牛票，其中BLACKPINK的搖滾區票價，喊出4倍價格，依違反社會秩序維護法將余移送法辦。

據了解，余姓男子（29歲）在臉書社團「台灣韓團演唱會門票專區」、「台灣演唱會門票讓賣票售票求票社團」，分別刊載BLACKPINK、告五人演唱會售票訊息，高雄市刑警大隊科偵隊接獲檢舉，追查出余涉嫌網路販賣黃牛票。

3月10日警方喬裝買家，到余姓男子在高雄市小港區住處買票，余因BLACKPINK演唱會門票本周才能取票，商討先付訂金等付款方式，員警立即表明身分，余當場傻眼。但他還質疑警方的身分，打電話報警，直到小港警分局制服員警到場，確認刑大查案，余才束手就擒。

警方查出，余自2月底分別在臉書社團刊登BLACKPINK、告五人、五月天等演唱會售票訊息，告五人4月的巡迴演唱會門票1350元賣2200元、3月18日、19日BLACKPINK在高雄世運主場館的演唱會，特區以原票2倍價格出售，搖滾區價格8800元更喊3萬6000元，達4倍價格。警方依違反社會秩序維護法，將余姓男子移送法辦，依法可裁罰3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

告五人將在4月舉辦的演唱會出現黃牛票。圖／本報資料照片
告五人將在4月舉辦的演唱會出現黃牛票。圖／本報資料照片
余姓男子（中）涉嫌賣韓國女團BLACKPINK、告五人演唱會黃牛票被捕。記者林保光／翻攝
余姓男子（中）涉嫌賣韓國女團BLACKPINK、告五人演唱會黃牛票被捕。記者林保光／翻攝
韓國女團BLACKPINK來台演唱會門票秒殺，警方查出歐姓男子虛賣門票騙錢。圖／本報資料照片
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演唱會 BLACKPINK

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