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影／焦慮症發作 女子發文感謝警鳴笛開道 呼籲大家要有同理心
新北市陳姓女子日前因焦慮症發作，由男友騎機車前往醫院途中，求助板橋員警鳴笛開道送醫，事後在網路社群軟體發文感謝員警協助，一路護送2人到醫院就醫，也呼籲駕駛用路人大家要有同理心，將心比心且相互禮讓。
新北市板橋區陳姓女子前天在臉書社群網站「我是板橋人我愛板橋區」留言，語重心長表示，今年3月11日晚間因焦慮病症發作，吃藥後無法控制，身體相當不舒服，由男友騎機車趕往亞東醫院急診就醫，騎到板橋區南門街慈惠宮前面，恰巧遇到新北市彩色情人節，HUG市集活動，人車相多，其男友向在路口指揮交通的板橋派出所員警范仕緯求助，范員立刻鳴笛並開啟警示燈，一路護送2人到醫院就醫。
「當時感覺自己已經快喘不過氣了，頭好暈想吐，眼皮都要掉下來了，因焦慮症發作，脊椎後面的神經就像放煙火一樣，到處串，雙腳變得沒力氣，胸口好悶痛」陳女讚揚員警在護送過程之中，一路都有看後視鏡，觀察病患是否有安全跟上。
但她表示，員警鳴笛前往醫院途中，路上有一些騎士依然不予禮讓，還好很快平安抵達醫院順利就醫，員警也順利完成緊急救援任務，她說，希望大家能夠互相體諒，雖然救護車上的人我們不認識，但您們禮讓也許可以諶他們的性命得以獲救。
板橋警分局表示，民眾在生活上難免會遇到需要警方協助的狀況發生，只要記住三原則，遇事莫慌張、冷靜了解狀況；第一時間尋求協助；確保當時自身狀況與安全，對於受傷或是需要協助救護的民眾，警方將秉持「視民如親」理念，緊急協助救護及就醫。
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