「小命」杜賓犬迷失街頭 熱心民眾和警察合力幫牠找到主人

被主人稱為「小命」的杜賓狗在台中市梧棲區迷失街頭，熱心民眾報案，員警拿著狗照片挨家挨戶詢問，找到狗主人，婦人騎電動輔助車與狗重逢，狗看到主人，立刻跳上電動車，欣喜若狂。

本月10日下午5點，梧棲區黃姓女子到中市清水警分局安寧派出所報案，她在梧棲區中央路上撿到一隻疑似有人飼養的迷你品杜賓狗，她說剛好也在臉書社團上看到有網友發文:「自己的小命(愛犬)走失了，請大家協尋」，想請警方聯繫這名網友，確認是否對方遺失的愛犬。

安寧所警員簡浚哲、阮政皓到現場了解，看到狗活蹦亂跳，張大眼睛、搖尾巴望著員警，警方拿著杜賓狗的照片到附近挨家挨戶詢問，一名路過民眾說，看起來很像前方不遠處住戶家的愛犬，警方再到該戶詢問及確認，謝姓婦人看狗照片激動表示，確實是她家的愛犬「LUCKY」，是跟她相伴的「小命」，警方帶謝婦認領時，「LUCKY」看到主人，欣喜若狂不停轉動，並跳上謝婦的電動輔助車，警方也陪謝婦安全返家。

謝婦表示，她不知道「LUCKY」何時跑出去，住家附近找不到，擔心愛犬安危，只好臉書PO文請大家幫忙尋找，她感謝熱心民眾及警方找回她的小命「LUCKY」，不然想到「LUCKY」可能要流浪街頭，她會擔心到睡不著覺。