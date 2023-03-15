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校車引擎突起火35生倉惶下車 事故車齡11年、1月保養
高雄鳳山商工一輛學生專車今早7點多行經光遠路途中，引擎突然起火，車上35名學生倉惶下車，附近商家也趕緊拿出滅火器幫忙。校方表示，這輛專車是2012年出廠，1月13日完成保養，後續學校將持續強化專車逃生演練，及專車履約督導。
今天早上7點多，鳳山商工林園線學生專車行經鳳山光遠路途中，專車引擎突然起火。司機打119消防隊報警，並立刻 引導車上35名學生下車。學校教官接到訊息立即到場協助，安輔學生情緒，學校安排另一輛專車接駁學生，車上學生都已安全到校上課。
鳳山商工表示，司機先看到煙，發覺車子有異，先轉彎經武路，離消防隊較近，趕快引導學生下車並打119，拿車上兩支滅火器救火，路邊商家見狀也拿來了4支滅火器，先做初步緊急滅火處理，約7點15分消火車趕到，7點50分火已滅。
校方表示，引擎起火的專車車號328-RR，初步瞭解車子年份為2012年，今年1月13日完成保養，依規定專車車齡須在15年內，這輛專車尚符合。後續學校將持續強化專車逃生演練及專車履約督導。
高雄市教育局也要求所有學校用車、交通車等，全面落實定期安檢。
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