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奮戰26小時！桃園虎頭山掩埋場火滅 「這輛車」幫大忙
桃園市桃園區虎頭山會稽掩埋場昨凌晨1時許起火，大量火光、濃煙沖天，包括藝文特區、南崁、大檜溪等地昨都籠罩在惡臭中；消防局經近26小時灌救，今凌晨3時許告撲滅，殘火預計處理至中午。桃園成功路清晨6時30分已恢復通車。
消防局指出，由於部分廢棄物堆殘留餘熱，仍有悶燒及零星火煙，目前現場預留21輛消防車、74名消防員持續射水，以怪手輔助挖掘。打熄深層熱點，預估中午全數完成，起火原因則有待火調科調查。
這場火警由消防員258人、義消20人24小時不間斷輪番上陣，非常消耗體力，消防局特別出動後勤補給車，提供飲食、折疊椅、毛毯、暖爐供消防員休息，還有廁所可使用，不少消防員都讚照護區十分溫暖，「有地方靠著休息有差」。
消防局也首度嘗試協調救護車，在現場幫休息的消防員監控體溫、血氧和脈搏，以免過勞、身體不堪負荷。
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