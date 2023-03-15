奮戰26小時！桃園虎頭山掩埋場火滅 「這輛車」幫大忙

桃園市桃園區虎頭山會稽掩埋場昨凌晨1時許起火，大量火光、濃煙沖天，包括藝文特區、南崁、大檜溪等地昨都籠罩在惡臭中；消防局經近26小時灌救，今凌晨3時許告撲滅，殘火預計處理至中午。桃園成功路清晨6時30分已恢復通車。

消防局指出，由於部分廢棄物堆殘留餘熱，仍有悶燒及零星火煙，目前現場預留21輛消防車、74名消防員持續射水，以怪手輔助挖掘。打熄深層熱點，預估中午全數完成，起火原因則有待火調科調查。

這場火警由消防員258人、義消20人24小時不間斷輪番上陣，非常消耗體力，消防局特別出動後勤補給車，提供飲食、折疊椅、毛毯、暖爐供消防員休息，還有廁所可使用，不少消防員都讚照護區十分溫暖，「有地方靠著休息有差」。