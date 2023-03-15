快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奮戰26小時！桃園虎頭山掩埋場火滅 「這輛車」幫大忙

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區虎頭山會稽掩埋場昨凌晨1時許起火，大量火光、濃煙沖天，包括藝文特區、南崁、大檜溪等地昨都籠罩在惡臭中；消防局經近26小時灌救，今凌晨3時許告撲滅，殘火預計處理至中午。桃園成功路清晨6時30分已恢復通車。

消防局指出，由於部分廢棄物堆殘留餘熱，仍有悶燒及零星火煙，目前現場預留21輛消防車、74名消防員持續射水，以怪手輔助挖掘。打熄深層熱點，預估中午全數完成，起火原因則有待火調科調查。

這場火警由消防員258人、義消20人24小時不間斷輪番上陣，非常消耗體力，消防局特別出動後勤補給車，提供飲食、折疊椅、毛毯、暖爐供消防員休息，還有廁所可使用，不少消防員都讚照護區十分溫暖，「有地方靠著休息有差」。

消防局也首度嘗試協調救護車，在現場幫休息的消防員監控體溫、血氧和脈搏，以免過勞、身體不堪負荷。

消防局後勤補給車提供飲食、毛毯、折疊椅等資源讓消防員好好休息。圖／消防局提供
消防局後勤補給車提供飲食、毛毯、折疊椅等資源讓消防員好好休息。圖／消防局提供
桃園虎頭山掩埋場火警，預計今中午結束殘火處理。圖／消防局提供
桃園虎頭山掩埋場火警，預計今中午結束殘火處理。圖／消防局提供
桃園虎頭山掩埋場火警，預計今中午結束殘火處理。圖／消防局提供
桃園虎頭山掩埋場火警，預計今中午結束殘火處理。圖／消防局提供
桃園消防局後勤補給車提供折疊椅供消防員休憩，獲基層ㄧ致讚好。圖／讀者提供
桃園消防局後勤補給車提供折疊椅供消防員休憩，獲基層ㄧ致讚好。圖／讀者提供

消防員 桃園 廢棄物

延伸閱讀

「鬼火」讓台東市掩埋場大火？議員：環保防治作為無效

桃園北景雲工程缺失主要原因 張善政：監工有嚴重失職

影／桃園虎頭山深夜火光沖天 垃圾掩埋場全面燃燒

台南學甲掩埋場復育工程檢驗合格 沒有重金屬超標

相關新聞

中華隊輸古巴好傷心 台中女球迷鑰匙掉水溝警來助

WBC世界棒球經典賽，中華隊比賽已在12日對決古巴後結束，無緣八強複賽，一名資深女球迷連日都到台中洲際棒球場看球，替中華...

韓國女團BLACKPINK演唱會將登場 黃牛票喊出4倍價格

韓國女團BLACKPINK本周末將在高雄登場，警方接獲檢舉，網路社團出現黃牛票，查出從事資訊服務業的余姓男子，涉嫌販賣B...

高雄男子摔落台鐵軌道 警消緊急送醫影響6列次687人

台鐵高雄科工館站今（15日）上午9點25分發生落軌意外，一名男子疑似失足掉落鐵軌，有乘客目擊瞬間，趕緊通報站務人員，鐵路...

影／勇阿伯！短褲配單車遠征20公里 往谷關山區以為回家

台中市80歲紀姓老翁，昨晨0時許只穿短褲、單薄衣服，體力透支牽著單車往谷關山區走，巡邏警方發現上前關心，才發現紀翁從前天...

高雄鳳山商工校車起火 約40名學生急逃下車

高雄市鳳山商工校車今天上午載學生上學途中，經過鳳山區突然車後冒煙起火，司機趕緊停車，司機和學生約40人下車躲逃生，幸沒造...

領完錢就丟卡 這動作太奇怪 巡邏警一攔逮車手

新北市泰山區黃姓男子，昨天凌晨在一家連鎖超商ATM提領完現鈔，便把提款卡丟棄一旁，轄區警巡邏經過，發現趨前盤查，黃男當場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦