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影／三重5歲男童無人看管奔向馬路 下一秒被機車撞飛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1名5歲男童，獨自坐在三民街邊玩耍沒大人陪伴，突然起身往馬路奔跑，隨即被路過機車撞飛，搖搖晃晃走回路旁癱坐大哭，接著就倒下躺在地上。監視影片被上傳網路平台，網友憂心孩子傷勢，大罵家長失職。

網友輪番砲轟：「家長已違反兒少保障法」、「孩子要是落下殘疾的話，家長要自己承擔，遇到這事的騎士很衰，還好不是大車經過」、「父母要負最大責任，只能說機車騎士很無辜，碰到不負責任的父母」。

警方表示，車禍發生在昨天下午4時許，在三民街1家洗車場前方，路人有報案。經初步了解，5歲吳姓男童被1名36歲錢姓外送員騎乘機車撞上，員警獲報到場，先協助男童就醫，幸好只是手腳擦傷沒有大礙，後由母親帶返家。

當時母親自稱要帶孩子去附近的公園散步，一時疏忽未注意男童跑到馬路上。由於昨天先帶受傷的孩子回家，今天才會找時間到三重警分局做筆錄，機車騎士依交通事故處理。

依照兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處。違者可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。這部分待警方調查之後，將函請主管機關裁處。

警方接獲路人報案，趕往現場處理，男童先由母親帶去醫院檢查。記者林昭彰／翻攝
警方接獲路人報案，趕往現場處理，男童先由母親帶去醫院檢查。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到男童突然起身往馬路奔跑。圖／翻攝爆料公社
監視器拍到男童突然起身往馬路奔跑。圖／翻攝爆料公社
男童突然起身往馬路奔跑，隨後就被外送機車撞飛。記者林昭彰／翻攝
男童突然起身往馬路奔跑，隨後就被外送機車撞飛。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到男童被撞之後，踉蹌走回路旁，先是癱坐地上大哭，突然倒下躺在地上，不知傷勢如何，令人擔心。圖／翻攝爆料公社
監視器拍到男童被撞之後，踉蹌走回路旁，先是癱坐地上大哭，突然倒下躺在地上，不知傷勢如何，令人擔心。圖／翻攝爆料公社
監視器拍到男童突然起身往馬路奔跑，隨後就被機車撞飛。圖／翻攝爆料公社
監視器拍到男童突然起身往馬路奔跑，隨後就被機車撞飛。圖／翻攝爆料公社
男童獨自坐在大馬路旁玩耍，無人看管。圖／翻攝爆料公社
男童獨自坐在大馬路旁玩耍，無人看管。圖／翻攝爆料公社

父母

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