影／三重5歲男童無人看管奔向馬路 下一秒被機車撞飛

新北市三重區昨天有1名5歲男童，獨自坐在三民街邊玩耍沒大人陪伴，突然起身往馬路奔跑，隨即被路過機車撞飛，搖搖晃晃走回路旁癱坐大哭，接著就倒下躺在地上。監視影片被上傳網路平台，網友憂心孩子傷勢，大罵家長失職。

網友輪番砲轟：「家長已違反兒少保障法」、「孩子要是落下殘疾的話，家長要自己承擔，遇到這事的騎士很衰，還好不是大車經過」、「父母要負最大責任，只能說機車騎士很無辜，碰到不負責任的父母」。

警方表示，車禍發生在昨天下午4時許，在三民街1家洗車場前方，路人有報案。經初步了解，5歲吳姓男童被1名36歲錢姓外送員騎乘機車撞上，員警獲報到場，先協助男童就醫，幸好只是手腳擦傷沒有大礙，後由母親帶返家。

當時母親自稱要帶孩子去附近的公園散步，一時疏忽未注意男童跑到馬路上。由於昨天先帶受傷的孩子回家，今天才會找時間到三重警分局做筆錄，機車騎士依交通事故處理。