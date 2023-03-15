吃藥恍惚到超商行竊？電眼拍下她把東西往大衣裡塞

高雄46歲謝姓女子，日前從梓官的住處跑到楠梓某家超商行竊，趁店員不注意，把2瓶隱形眼鏡保養液塞進大衣後離去；事後店家發現報警，警掌握謝女身分通知人到案說明，她雖坦承犯案，但辯說，有用藥精神恍惚，不知為何行竊，不過警方對說詞存疑，警詢後，將人依竊盜罪函送。

楠梓分局加昌派出所3月5日接獲楠梓區大學南路上某超商店長報案稱，晚間清點貨架上商品時，發現架上短少2瓶隱形眼鏡保養液，導致店家虧損280元。

在員警陪同下調閱店內監視器，發現前一晚，一名綁馬尾女子趁店員不注意時，用大衣當掩護，將這兩瓶隱形眼鏡保養液塞進口袋內，行竊過程中，還不時望向店員，接著便若無其事地走出超商。

警方掌握人犯身分，比對相關特徵，認謝女涉有重嫌，並通知人到案說明，但她直到3月13日才出面。