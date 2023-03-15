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影／勇阿伯！短褲配單車遠征20公里 往谷關山區以為回家
台中市80歲紀姓老翁，昨晨0時許只穿短褲、單薄衣服，體力透支牽著單車往谷關山區走，巡邏警方發現上前關心，才發現紀翁從前天上午東區住家騎單車出門，卻迷失方向騎了20多公里到新社區往谷關的山路，趕緊協助護送返家。
昨天清晨0時許，東勢警分局東興所副所長張家隆、警員張明智巡經新社區上坪發現一名穿著短褲，牽腳踏車的老翁往谷關方向走。
警方了解後，原來80歲紀翁住在台中市東區，昨天早上10點多騎腳踏車出門，本來要到太平區頭汴坑，卻迷途騎到20多公里遠的新社區偏僻山區，紀翁還以為是往東區住家方向前進。
警方先將紀翁帶返所內休息，詢問老翁身分後，得知老翁家中僅有年邁的妻子，員警不放心讓老翁獨自返家，立即協助將紀翁護送返家，結束這場迷途記。
東勢警分局分局長林大為宣導，警方有「自願同意指紋建檔服務」的便民措施，提醒家中有長輩的民眾，可在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦可協助其返家。
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