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清晨不睡出門溜搭 八旬翁迷途跌倒驚魂記
台中市80歲蔡姓老翁前天凌晨睡不著，獨自離家散步，疑失智症發作迷失方向，無助地跌坐路旁，熱心民眾見老翁狀況不對，向警方求救。警方挨家挨戶詢問，門鈴喚醒睡夢中的蔡翁兒子，協助家人團圓。
前天清晨1點多，蔡翁跌坐在信義街路旁，豐原警分局頂街所警員莊照威到場關心，蔡翁無法說出家人的聯絡方式，經過員警耐心詢問及溝通，蔡翁終於講出自己住在附近。
清晨寒風中，讓警方燃起一線希望，莊員沿著信義街詢問，有熱心鄰居告知蔡翁住處，順利找到蔡翁兒子。被門鈴吵醒的蔡翁兒子看到警方上門嚇了一跳，又看到老父親在警方護送下平安返家，相當感謝。
蔡翁兒子坦言，因深夜他已熟睡，完全不知道失智的父親獨自跑出家門「溜搭」，還好有警方與熱心民眾協助。
豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年長者、身心障礙人士或曾有外出走失紀錄家人，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上姓名、聯絡地址及電話等相關聯繫方式，有助警方迅速確認走失者身分及通知家屬。
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