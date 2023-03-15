快訊

後輩頻出有危機感…峮峮傳有意退出啦啦隊 向柯震東投石問路

早晨財經速解讀／長榮配息70元 現金殖利率40%！矽谷銀行風暴 大銀行吃飽？

311震災的返鄉故事：立志種滿山櫻花樹下福島阿伯

恩恩爸聲請刑事再議 批新北市府「態度消極、未承認錯誤」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市兩歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑救護車拖延送醫，依法提起國賠訴訟，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局前局長黃德清等3人。新北地檢署日前處分不起訴。恩恩爸今早表示，為了查明案件真相，決定委請律師向新北地檢署聲請再議。

恩恩爸委任律師王妙華表示，檢方在偵查程序中，均以「證人」身分傳喚恩恩爸。然而，依據刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方之提問，導致恩恩爸因此毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律上主張。

王妙華強調，雖然恩恩爸並非本案的初始告訴人，但是在檢方於2月10日當庭將恩 恩爸列為告訴人後，嗯恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方在將恩恩爸列為告訴人後便逕自結案，並未給予恩恩爸委任代理人的機會，違法剝奪恩恩爸的訴訟程序利益。因此，恩恩爸迫於刑事程序之規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上提出主張。

恩恩爸表示，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告均非第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長皆得予以卸責，他對此感到十分失望。

恩恩爸強調，監察院先前公布的調查報告，已經明確認定新北市府具有重大疏失，然而新北市府至今卻從未承認錯誤，消極態度令人心寒。

恩恩爸表示，他決定聲請刑事再議，希望透過刑事偵查程序，與正在進行中的國賠訴訟併進，將恩恩案被隱藏的真相公諸於世。他並呼籲新北市府不要再閃躲卸責，並承擔其應負的責任。

恩恩爸。圖／報系資料照
恩恩爸。圖／報系資料照

恩恩爸 律師

延伸閱讀

新北消防局長黃德清因外遇案下台 恩恩爸：沒有是非的社會

侯友宜若選總統 沈富雄點名「他」接新北：民進黨奈何不了

遭指兩岸外交政策空洞 侯友宜：新北是台灣「最大市」會「做大事」

侯友宜：從源頭管理 肅清幫派 才是根本解決方式

相關新聞

恩恩爸聲請刑事再議 批新北市府「態度消極、未承認錯誤」

新北市兩歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑救護車拖延送醫，依法提起國賠訴訟，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局前局長...

高雄前鎮2車追逐車禍有內幕 雙方7男女全是詐團車手

高雄市前鎮區4天前發生2輛轎車追逐車禍，1車衝撞民宅，車上3男女受傷，另輛賓士車4人奪贓逃逸，在宜蘭被捕。檢警查出，原來...

彰化縣139縣道又車禍 青年撞電桿噴飛命大撿回一命

彰化縣139縣道又有車禍!前天19歲郭姓青年騎重機和友人出遊在彰化市139縣道撞上電線桿，郭男噴飛，幸好掉在一旁工寮上方...

台南安平運河救溺 8旬翁命危送醫

台南市安平區建平十七街運河水域今晚8點多發生溺水意外，民眾發現年約8O多歲老先生在水中載浮載沈，報119派員搶救後，老先...

驚悚畫面曝光！三重巨大鋼管墜落 險砸中機車騎士奪命

新北市三重區自強路高速公路隧道的限高防撞鋼管，今天凌晨被大貨車撞落，害機車女騎士撞上慘摔受傷。其實昨晚便已掉落1次，還險...

花蓮秀林鄉代酒駕 後照鏡擦撞路人涉肇逃

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔今天上午開車疑要趕往喪宅弔唁，車輛右後視鏡卻擦撞路人，路人倒地受傷送醫，賴卻沒有停下來，涉嫌肇事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦