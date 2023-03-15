恩恩爸聲請刑事再議 批新北市府「態度消極、未承認錯誤」

新北市兩歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑救護車拖延送醫，依法提起國賠訴訟，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局前局長黃德清等3人。新北地檢署日前處分不起訴。恩恩爸今早表示，為了查明案件真相，決定委請律師向新北地檢署聲請再議。

恩恩爸委任律師王妙華表示，檢方在偵查程序中，均以「證人」身分傳喚恩恩爸。然而，依據刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方之提問，導致恩恩爸因此毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律上主張。

王妙華強調，雖然恩恩爸並非本案的初始告訴人，但是在檢方於2月10日當庭將恩 恩爸列為告訴人後，嗯恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方在將恩恩爸列為告訴人後便逕自結案，並未給予恩恩爸委任代理人的機會，違法剝奪恩恩爸的訴訟程序利益。因此，恩恩爸迫於刑事程序之規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上提出主張。

恩恩爸表示，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告均非第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長皆得予以卸責，他對此感到十分失望。

恩恩爸強調，監察院先前公布的調查報告，已經明確認定新北市府具有重大疏失，然而新北市府至今卻從未承認錯誤，消極態度令人心寒。