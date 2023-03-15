高雄前鎮2車追逐車禍有內幕 雙方7男女全是詐團車手

高雄市前鎮區4天前發生2輛轎車追逐車禍，1車衝撞民宅，車上3男女受傷，另輛賓士車4人奪贓逃逸，在宜蘭被捕。檢警查出，原來雙方都是詐騙集團車手，互以為對方對要「黑吃黑」，出車禍後才令百萬騙局曝光。

據了解，高雄市前鎮區1名李姓老翁（70歲）因誤入詐團投資股票圈套，3月11日下午1點多，在前鎮區港壽街1處公園，將裝在牛皮紙袋的100萬元，交給冒充投資公司「理專」的詐團車手張姓少年離去。

張姓少年得手後，便與同夥曾姓女子（20歲），準備搭上顏姓女子（21歲）駕駛的iRend租賃車，突然車後趕來1輛賓士車，下來1名男子，要拿他的牛皮紙袋；張等3人事先不知詐團「車手頭」另找「收水車手」到場，要接收他得手的贓款，以為這輛賓士車的人要「黑吃黑」，叫顏女趕緊開車。

賓士車上的黃姓（30歲）、李姓（21歲）2男子及陳姓、謝姓2少年，受車手頭指使「收水」，之前也不認識張姓少年等人，見張等人不交錢，反而開車要跑，也認為張等人想「黑吃黑」拿錢走人，便加速追去。

2車追逐約50公尺，駕租賃車的顏女一緊張，失控撞上路口樓房落地窗和機車

，租賃車車頭全毀，3人分別受傷；前座的顏女大腿骨折、曾女下顎骨折，張姓少年也身體多處挫傷，動彈不得。賓士車上的黃姓男子4人下車，奪走車上的百萬元牛皮紙袋，隨即加速上高速公路逃逸。

高雄市警前鎮分局據報發生車禍，將張姓少年等3人送小港醫院急救後，追查賓士車上的男子究竟向他們拿走什麼東西，3人原不吐實，後來警方根據他們的來處，找到李姓老翁，才查出李翁受騙，而他們3人涉嫌當詐團車手，賓士車上4人奪走老翁被騙的100萬元。

前鎮警分局與高雄市刑警大隊組成專案小組，報請高雄地檢署偵辦，連日全省擴大調閱監視畫面，查出4人曾去過台北後逃往宜蘭，才於3月13日，在宜蘭縣羅東鎮某民宿，查獲黃、李及陳、謝少年等4人，查扣賓士車和部分贓款4萬餘元。他們稱，拿到的100萬元已經上交車手頭。