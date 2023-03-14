彰化縣139縣道又車禍 青年撞電桿噴飛命大撿回一命

彰化縣139縣道又有車禍!前天19歲郭姓青年騎重機和友人出遊在彰化市139縣道撞上電線桿，郭男噴飛，幸好掉在一旁工寮上方鐵皮，未滾下邊坡，送醫急救後無大礙，139縣道是警方重點取締路段，籲民眾應減速通行，以免危險。

12日下午5點多在139縣道大彰路6.8K處發生重機撞電線桿車禍，機車被夾在電桿和邊坡中間，郭姓青年噴飛在一旁工寮上方鐵皮，未摔落3公尺深的邊坡下，造成右腳骨折，送醫急救後無大礙。

彰化分局交通分隊長王智暉表示，由於該路段有彎道，初步了解，郭男騎到該路段未減速，才會失控撞上電線桿，由於139縣道有多個彎道，未免民眾車速過快，除了在7.7公里處有固定式照相測速，平常警方也會不定點出動一到二支移動式照相測速取締違規。

以往139縣道經常有重機族飆車，2020年一年內就發生4起死亡車禍，因此警方加強固定與移動式測速取締，並把部分危險彎道路段的測速限速從50降到40公里，包括7.7公里、21公里處及20.15公里處均是重點取締路段。