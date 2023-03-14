驚悚畫面曝光！三重巨大鋼管墜落 險砸中機車騎士奪命

新北市三重區自強路高速公路隧道的限高防撞鋼管，今天凌晨被大貨車撞落，害機車女騎士撞上慘摔受傷。其實昨晚便已掉落1次，還險些砸中機車，被形容差點上演「絕命終結站」劇情，驚悚的行車記錄影像今天曝光。

此處防撞鋼管連續2天先後被3輛大貨車撞到，共掉落2次。行車記錄器拍到的是第1次意外，發生在昨晚8時許，當時有1輛拖吊車拖行故障貨櫃車經過，因頂端超過限高4.2公尺，硬把1段長約8公尺巨大鋼管撞斷掉落。

當時路上車流量大，不少機車緊跟貨櫃車行駛，鋼管墜地時，僅僅相差數秒就會砸中1輛機車，騎士命大剛好閃過，但鋼管重重砸在車道上往後翻滾2圈，錄像的另1輛機車差點撞上，從影片畫面突然傾斜，推測可能緊急煞車跌倒，過程十分驚險。

高速公路局稍後派員吊掛鋼管移置路旁，直到深夜11時許才恢復道路通行。但第1次撞擊之後，沒掉落的鋼管已經向下位移，懸在半空中，僅隔1小時第2度被撞到，顯得搖搖欲墜，馬上又被第3輛大貨車撞斷掉落，造成女騎士撞上受傷。

巨大防撞鋼管昨晚被貨櫃車撞斷重摔落地，差點砸中機車，驚險過程被行車記錄器拍下。圖／翻攝社會事新聞影音