花蓮秀林鄉代酒駕 後照鏡擦撞路人涉肇逃

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔今天上午開車疑要趕往喪宅弔唁，車輛右後視鏡卻擦撞路人，路人倒地受傷送醫，賴卻沒有停下來，涉嫌肇事逃逸。警方在喪家內逮到賴男，酒測值已超標，訊後依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸，移送花蓮地檢署偵辦。檢方認定事證明確，訊後諭知被告請回。

警方調查，今天上午8時37分，39歲賴姓男子駕駛深灰色自小客車，沿秀林鄉秀林村民享路北往南行駛，行經一戶民宅前時，車子右後照鏡不慎擦撞高姓女子，造成高女跌倒、左膝蓋擦受傷，路人見狀趕緊報警，由救護車送國軍花蓮總醫院就醫。

警方到場後，沒見到賴偉翔，循線調查在某喪宅內發現他，現場警方立即實施酒測，賴男酒測值1.24MG/L，已超過法定標準，而高女酒測值0。

這不是賴偉翔第一次酒駕，去年也曾酒駕，還吊銷駕照，今天疑似無照駕駛撞傷人。賴偉翔身為本屆新科代表，在秀林鄉代表官網中，賴的經歷表列21屆鄉代民眾黨召集人，不過民眾黨花蓮縣黨部表示，賴並非黨員。這屆以無黨籍參選順利選上，卻酒駕做最壞示範。

新城警分局表示，民眾發生交通事故，應立即通知警方或救護車，車禍離開現場涉及肇事逃逸刑責，也呼籲民眾遵守酒後不開車，若飲酒需「指定駕駛」及「搭乘計程車返家」，勿讓憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康