影／車王電子台中港分公司火警 男員工燙傷送醫
車王電子（1533）位於梧棲區台中港廠，今天下午3點多發生火警，火勢半小時內即撲滅，造成1名男員工大拇指燙傷送醫，初估採損5、60萬元。台中港務消防隊表示，進一步起火原因有待釐清。
股票上市公司車王電子在台中港廠區投資金額逾25億元，為電動巴士生產重心，占地約6200坪、建物面積約12600坪。
今天下午3點36分，台中港務消防隊接獲報案，位於台中市梧棲區大觀路的車王電子工廠發生火警，由隊長吳明郎率隊9車16人出勤搶救，另，台中市政府消防局支援3車8人，人車到達後立即佈線入室搶救，火勢於3點53分熄滅。
消防局表示，1名男性員工大拇指燙傷送往梧棲童綜合醫院，現場疑似為一組充電中鋰電池引起火災，詳細起火原因及財物損失由火災調查人員鑑識中。
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