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南投鹿谷山區離奇命案 退休夫妻失聯多日墜30公尺深谷慘死

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣鹿谷山區發生一起離奇汽車墜谷意外，居住彰化縣和美鎮一對陳姓夫妻上周日駕車外出後，由於許久未返家，加上親戚打電話、傳LINE訊息都沒有回應，家屬3月8日向彰化縣警察局和美分局報案協尋，經警方一路協尋調閱路口監視器，經科技偵查最後失聯地點是鹿谷鄉，再由警義消出動大批人力搜山，南投警方已經於今天早上在山谷內找到車與人，確認兩人跌落山谷身亡。

警方在協尋失聯夫妻過程中，一路調閱路口監視器，發現這對夫妻日前駕車到鹿谷鄉，但3月5日下午車子進鹿谷後，就沒有再從於同一個入口出去；之後使用電信基地台定位手機位置，先確認最後位置是靠近麒麟潭附近的第四公墓的基地台。

南投縣消防局、神鷹山區搜救隊等單位獲報，連日出動大批人力搜山，分別前往鹿谷鄉和雅村、小半天、羊彎巷一帶山區搜尋，近日還有越野機車愛好族自動加入搜救行列，眾人分頭往大崙山、大鞍林道、竹山方向找人，今天鎖定銀杏森林附近一條產業道路，在一處茶園邊坡發現有車輛墜落跡象，經下切山谷近30公尺發現夫妻翻車受困，明顯死亡。

警方透露，這對夫妻失聯後，警方曾打手機聯繫，陳男手機未通、陳妻手機有通但無人接聽，附近茶農表示，近來勘查茶園發現疑有輪胎壓過痕跡，警消研判車輛可能跟著衛星導航駛入狹窄產業道路，想掉頭時倒車不慎滑落山谷，陳姓夫妻受困車內明顯死亡，兩人都有外傷，警消目前不確定墜谷當時，夫妻二人是否仍有意識可對外求救，先運出遺體後，已交由家屬和警方處理，後續將由南投地檢署檢察官進行遺體相驗。

南投縣消防局、神鷹山區搜救隊等單位獲報，連日出動大批人力搜山，分別前往鹿谷鄉和雅村、小半天、羊彎巷一帶山區搜尋。圖／讀者提供
南投縣消防局、神鷹山區搜救隊等單位獲報，連日出動大批人力搜山，分別前往鹿谷鄉和雅村、小半天、羊彎巷一帶山區搜尋。圖／讀者提供
彰化縣和美鎮一對陳姓夫妻上周日駕車外出後，由於許久未返家，今被發現在南投鹿谷山區墜谷身亡。圖／翻攝自臉書
彰化縣和美鎮一對陳姓夫妻上周日駕車外出後，由於許久未返家，今被發現在南投鹿谷山區墜谷身亡。圖／翻攝自臉書

南投

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