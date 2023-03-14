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台南警駐地槍械室舉槍自戕 檢方相驗結果出爐
台南市政府警局婦幼隊35歲陳姓男警員，今天上午7點多服勤領槍後，在隊上舉槍自戕，經送醫院搶救後仍宣告不治。檢警今天傍晚5點多相驗，結果為頭部貫通性槍傷導致顱腦損傷致死，遺體交由家屬安葬。
台南地檢署檢察官、法醫和轄區警方今天下午5點多到台南市立殯儀館相驗，陳姓男警員的妻子和家屬到殯儀館配合檢警相驗。陳家屬低調透露，要讓死者平平安安地走。
台南市警局婦幼隊長蔡佳璋說，陳姓警員從2016年到婦幼隊服務，在隊上服務近7年，平日表現正常，與隊員和組長互動良好，陳突然自戕， 隊員都感到很意外。
警方指出，陳員警專26期畢業，已婚，育有1子。今天上午上班於7點25分服勤領槍時，在駐地槍械室舉槍自戕，右太陽穴中彈倒地，經搶救於上午9點25分宣告不治。
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