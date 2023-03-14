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電梯維修員疑違規作業 扳手墜10樓變凶器狠插同事頭骨
蘇姓電梯安裝技術前年7月1日到新北市土城區清水路某社區維修電梯，疑未遵守電梯井內不得高低作業（即同時進行上下方工作），在同事王男於13樓至14樓間工作時，於同個電梯井22樓、24樓機房內搬運鋼索等物品，不慎碰到放在地上的扳手，扳手從地板孔洞掉落，不偏不倚砸在抬頭看的王男頭上，重力加速度插進王男頭部，新北地檢署依過失重傷害起訴王男。
檢方調查，蘇男與王男當天上午10時許到社區進行電梯更新工程，蘇男本應注意升降機安裝作業時，應嚴禁電梯井內高低作業，且為預防工具或物品掉落傷及作業人員，電梯井機房樓層洞口必須完全封住，蘇男卻疏於注意，在王男於13樓至14樓間工作時，蘇男在機房內搬運鋼索等物品。
蘇男搬運時腳不慎碰到放在地上、重量約2百公克的扳手，扳手自機房預留孔洞往下墜，王男聽到聲響抬頭查看，被掉下的扳手不偏不倚插進左側腦內，緊急開刀才救回一命，並因此造成右側肢體偏癱。
王男向蘇男提告，稱他是因蘇男大叫「阿幹」才會抬頭，但蘇男偵查時稱，他當時只有搬運物品，其中並未包含扳手，也沒有移動地上的東西，沒有看到扳手；他有跟王男說要搬東西上去，當時王男點頭回應，他沒有發出「阿幹」的聲音，但仍被檢方依過失致重傷害罪起訴。
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