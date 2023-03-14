他開車回家突拋錨 新北警「熱心推車」避免事故發生

黃姓男子前天晚上開小休旅Hyundai Venue要回家，孰料車開到一半突然拋錨，「顧路」馬路上，黃男當場不知所措，所幸有警察剛好巡邏經過，立刻下車了解狀況，並協助幫忙推車至路旁。黃男隨後聯絡拖吊業者將車輛移至修理廠，十分感謝員警熱心幫忙。

中和分局交通分隊中隊長林煌智及警員吳宗翰，12日晚上8點多巡邏行經建一路，發現前方一輛休旅車停在路上動也不動，認定有異下車詢問，駕駛黃男（36歲）表示，下班要開車回家，開到一半車子突然拋錨、動彈不得。

警方獲悉，怕車流量大影響交通，由中隊長林煌智在後面指揮交通，而吳員則請黃男將車輛轉換至空檔，在後方把車推到路旁；駕駛黃男隨後打電話聯絡拖吊業者將車輛移至修理廠，事後感謝警方幫忙。