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夫妻駕車到南投鹿谷景點 墜谷翻車受困多天亡

中央社／ 南投縣14日電

彰化一對陳姓夫妻駕車到南投縣鹿谷鄉，由於失聯多天，家屬報案協尋，警義消連日搜山，今天鎖定一處茶園邊坡有車輛墜落跡象，下切山谷近30公尺發現夫妻翻車受困，明顯死亡。

居住彰化縣和美鎮一對陳姓夫妻日前駕車外出，由於許久未返家，加上親戚打電話、傳LINE訊息都沒有回應，家屬3月8日向彰化縣警察局和美分局報案協尋，警方透過電信基地台定位手機位置，發現最後位置靠近南投縣鹿谷鄉麒麟潭一處公墓附近的基地台。

警方調閱路口監視器，也發現夫妻駕車來到鹿谷鄉，南投縣消防局、神鷹山區搜救隊等單位獲報，連日出動大批人力前往鹿谷鄉和雅村、小半天、羊彎巷一帶山區搜尋，近日還有越野機車愛好族自動加入搜救行列，眾人分頭往大崙山、大鞍林道、竹山方向找人。

夫妻失聯後，警方曾打電話聯繫，陳男電話未通、陳妻電話有通但無接聽，警方、消防局進一步調閱附近茶園監視器，拍到2人所駕車輛，後來茶農勘查茶園發現疑有輪胎壓過痕跡，警消研判車輛可能跟著衛星導航駛入狹窄產業道路，想掉頭時倒車不慎滑落山谷。

南投縣消防局今天調集人力到景點銀杏森林附近一條產業道路，從疑似車輛墜落的茶園下切搜尋，在深約20、30公尺山谷發現一輛翻覆汽車，陳姓夫妻受困車內明顯死亡，2人都有外傷，警消不確定墜谷當時夫妻2人是否仍有意識可求救，運出遺體交家屬、警方處理。

家屬透露，父、母是退休族，不常出門旅遊，可能偶爾才臨時出門玩，不曾聽聞父、母駕車前往南投縣鹿谷鄉銀杏森林附近景點遊玩，應該對當地路況不熟；他平時在雲林工作，阿姨表示一直無法聯繫他的父、母，因此3月8日報案，後續檢察官要相驗遺體。

南投

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