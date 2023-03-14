高雄住宅、工廠接連冒濃煙大火 消防火速到場撲滅

高雄市楠梓區新昌街今天下午2時45分許，一處連棟住宅區三樓冒出陣陣黑煙直竄天際，消防局調派11車21人前往搶救，所幸約20分鐘火勢即撲滅，不過，僅相差一小時，仁武區鳳仁路3時42分許也冒出濃煙火舌，消防局緊急調派12車24人布水線搶救，所幸兩處火警皆無傷亡傳出。

高雄市消防局指出，楠梓區的住宅火警經救災人員到達發現，該棟3樓房3樓房間的床鋪起火燃燒，所幸當時人員皆已逃出火場，並無人受困受傷；至於仁武區的火警，從國道1號上就能看出仁武區有火警黑煙直竄天際，而消防員到達發現，現場為工廠外頭廢棄車殼起火燃燒。

據工廠負責人蔡姓男子表示，起火點在廢棄車輛回收屯放區，疑似車內仍留有殘餘汽油，因天氣炎熱以至於起火燃燒，現場無人受傷，詳細起火仍有待火調人員鑑定勘查。