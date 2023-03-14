台中港離岸風機男屍成謎 解剖胃部全空恐曝曬脫水餓死

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，但現場佇立海平面離岸9公里，離奇出現遺體難以解釋，風電公司確認無人失蹤非其員工，海巡也已排除日前彰化海域翻船民眾，男屍身分目前成謎；檢方今下午解剖排除外力，據了解遺體胃部已無殘留食物，恐遭曝曬脫水營養不良死亡。

檢察官今天下午偕法醫解剖，初步排除死者有遭外力介入，檢方已經採集檢體送交毒物化驗，詳細死因有待法醫研究所鑑定。

據了解，遺體胃部幾乎已無食物殘渣，很可能在海上或風機平台上受困多時，除引發脫水跡象，全身嚴重曬傷，很有可能因飢餓、曝曬等原因致死。

由於死亡男子身上無證件，沒有刺青或首飾，年紀介於青壯年、衣著普通，整體而言並無足以辨識的特徵。

檢方持續追查多日，經海巡已確認排除遺體和彰化翻覆小艇有相關，原本可能線索再度斷線，因此男屍究竟為何人、從何而來，目前仍是謎。