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影／台中離岸風機離奇命案 高大成指一點：可能被曬死

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，台中地檢署追查多日，身分仍是謎，今天下午解剖。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成研判，發現男屍的基座距離岸邊有10公里遠、高約9米，身上並無外傷、腫脹、衣物完整，如同在沙漠，可能是活活被曬死，死後曝曬，3天變乾屍，詳細死因要解剖釐清。

高大成認為，此案真的很離奇，首先須確認死亡時間，死的狀態是餓死？還是溺死？死後溺水有他殺嫌疑，餓死或生前溺死，自殺他殺都有可能，相驗解剖可以判斷，若身體臟器萎縮、胃裡沒東西，代表營養不良。

高大成指出，男屍被發現的位置，為何會在距離海平面約三樓高、9米高平台？有可能是被大浪打上去，或自行爬上去等待救援，經烈日曝曬，如同在沙漠，由於海水不能吃，若沒有下雨，營養不良、脫水死亡，這樣曝曬下，三天就變乾屍。經由採DNA，並從死亡時間推測這段時間失蹤人口尋找。

高大成說明，解剖重點在於有無藥物反應如安眠藥等，可能是自殺，另外從衣著判斷，自殺者通常身著正式、新的衣飾，若為釣客，穿著釣魚相關多口袋服飾、防滑鞋等，但海浪易將鞋子沖走，通常找不到鞋子。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 中山醫學大學 溺水

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