機車未拔鑰匙遭竊 竊賊因一句話露餡遭逮

新竹縣一名機車騎士停車後，忘記拔車鑰匙，未料遭慣竊盯上，將車偷騎走，當代步工具，騎士騎忙報警，警方立刻擴大調閱周遭監視器畫面，鎖定一名慣竊，詢問他「機車用多少錢買記得嗎？」嫌犯答不上來，警方住家車庫中查獲遭竊機車，當場人贓俱獲，於3小時內迅速尋獲失竊機車，全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局於上個月17日下午3點，接獲民眾報案指稱機車停放在麵店前，且鑰匙未拔，沒想到回來時，卻發現機車不見。警方獲報後，三民所員警立即擴大調閱周遭監視器畫面，鎖定一名慣竊，發現這名嫌犯先到附近的機車行聲稱，他有買機車暫時放在店家，店家隨即回沒有這件事，該店家對他印象深刻。這名嫌犯離開後，看到麵店前有機車鑰匙未拔，隨即就將機車騎走。

警方找到嫌犯時，嫌犯第一時間稱是自己的機車，警方隨即問「你摩托車怎麼來？」「用多少錢買還記得嗎？」嫌犯一時間卻答不上來，三民所員警更在居住處，住家車庫中查獲遭竊機車，當場人贓俱獲，於3小時內迅速尋獲失竊機車，全案移請新竹地檢署偵辦。