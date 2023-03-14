只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴女童 父淚訴：走路都不正常

台中市太平一家幼兒園老師幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青。示意圖／Ingimage

台中市太平一家幼兒園老師昨天幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青，向消防局報案送醫救治。警方據報，昨天下午約談38歲無照曾姓保母和其44歲鄭姓丈夫到案，兩人坦承因不滿小孩走路時在玩，而拿抓癢耙子打手腳，全案依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法函送法辦。

台中市社會局說，女童已由親屬接回照顧，女童父親已提出傷害告訴。因曾婦夫妻坦承對孩童施暴，行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，且因未向社會局登記，沒有居家式托育服務登記證書，為違法收托，將依違反兒少權法裁罰。

據了解，女童父母因工作和家庭因素考慮，3月把女童托曾姓保母24小時全天照顧，平時一有空檔就會去關心女童生活起居，昨天女童由保母送至附幼兒園時，園方老師發現女童頭部及手腳多處瘀傷，立即通知家長和消防人員前去，後來並送醫檢查。

院方檢查後，認為該案涉及對幼童施暴，立即通知警方處理，女童父母得知後非常氣憤並對保母提出告訴。

女童父親在臉書貼文說，女童手腳被打到紅腫，走路都不正常，保母原先說是走樓梯跌倒，還阻擋幼兒園通報社會局，也跟他們說小孩沒事，想要隱瞞事實，最後由幼稚園叫救護車送醫院急診。

他說，警察詢問是否有無打小孩、怎樣打？曾姓保母說，她在打時，老公有接手繼續打。但兩人連一絲道歉都沒有，且就因小朋友走路玩，就需要打成這樣嗎？