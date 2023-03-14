快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴女童 父淚訴：走路都不正常

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中即時報導

台中市太平一家幼兒園老師幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青。示意圖／Ingimage
台中市太平一家幼兒園老師幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青。示意圖／Ingimage

台中市太平一家幼兒園老師昨天幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青，向消防局報案送醫救治。警方據報，昨天下午約談38歲無照曾姓保母和其44歲鄭姓丈夫到案，兩人坦承因不滿小孩走路時在玩，而拿抓癢耙子打手腳，全案依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法函送法辦。

台中市社會局說，女童已由親屬接回照顧，女童父親已提出傷害告訴。因曾婦夫妻坦承對孩童施暴，行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，且因未向社會局登記，沒有居家式托育服務登記證書，為違法收托，將依違反兒少權法裁罰。

據了解，女童父母因工作和家庭因素考慮，3月把女童托曾姓保母24小時全天照顧，平時一有空檔就會去關心女童生活起居，昨天女童由保母送至附幼兒園時，園方老師發現女童頭部及手腳多處瘀傷，立即通知家長和消防人員前去，後來並送醫檢查。

院方檢查後，認為該案涉及對幼童施暴，立即通知警方處理，女童父母得知後非常氣憤並對保母提出告訴。

女童父親在臉書貼文說，女童手腳被打到紅腫，走路都不正常，保母原先說是走樓梯跌倒，還阻擋幼兒園通報社會局，也跟他們說小孩沒事，想要隱瞞事實，最後由幼稚園叫救護車送醫院急診。

他說，警察詢問是否有無打小孩、怎樣打？曾姓保母說，她在打時，老公有接手繼續打。但兩人連一絲道歉都沒有，且就因小朋友走路玩，就需要打成這樣嗎？

女童父親說，當他趕到醫院急診室看到小孩的傷，不禁流下眼淚，發表文章是希望不要再有小孩受到傷害。

3歲女童遭無照保母夫妻施暴，頭和手腳瘀青送醫。圖／取自女童父親臉書
3歲女童遭無照保母夫妻施暴，頭和手腳瘀青送醫。圖／取自女童父親臉書

保母 幼兒園 父母

延伸閱讀

美國虐兒檔案：受虐者的「施虐傳承」怎麼修復？

電腦繪圖被炎上 如果吳淡如是我們家長輩…

不滿2歲幼兒哭鬧 保母持金屬衣桿打到臂部瘀痕判拘役

「兒子的家我有資格住」婆婆硬搬來住，厚臉皮討1萬孝親費！媳婦崩潰：別再賴在我家了

相關新聞

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴女童 父淚訴：走路都不正常

台中市太平一家幼兒園老師昨天幫1名3歲女童換尿布時，發現女童頭和手腳受傷，且有不尋常的大片瘀青，向消防局報案送醫救治。警...

影／台中離岸風機離奇命案 高大成指一點：可能被曬死

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，台中地檢署追查多日，身分仍是謎，今天下午解剖。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主...

台中港離岸風機男屍成謎 解剖胃部全空恐曝曬脫水餓死

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，但現場佇立海平面離岸9公里，離奇出現遺體難以解釋，風電公司確認無人失蹤非其員工，...

機車未拔鑰匙遭竊 竊賊因一句話露餡遭逮

新竹縣一名機車騎士停車後，忘記拔車鑰匙，未料遭慣竊盯上，將車偷騎走，當代步工具，騎士騎忙報警，警方立刻擴大調閱周遭監視器...

該戒酒了！ 新北統計去年酒駕5063件至11人死

台灣飲酒文化盛行，無論公家或私人機關下班後總喜歡聚餐喝一杯聯絡感情，尤其台灣追酒風氣更是易造成酒癮悄然上身，讓人深陷酒癮...

賣靈骨塔位竟要300萬手續費 台南中年大叔險被騙

45歲陳姓男子昨天到台南市東區某銀行要提領300萬元，行員警覺有異報警關心，陳支吾其詞說這筆錢要用於修繕房子，員警說要訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦