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該戒酒了！ 新北統計去年酒駕5063件至11人死

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

台灣飲酒文化盛行，無論公家或私人機關下班後總喜歡聚餐喝一杯聯絡感情，尤其台灣追酒風氣更是易造成酒癮悄然上身，讓人深陷酒癮無法自拔，以至於做出後悔莫及之事。新北市交通大隊統計去年取締酒駕共5063件，其中累犯647件，更造成11人死亡，交大呼籲勿抱持僥倖心理，酒後千萬別開車。

台灣各階層人士，許多人聚餐時總喜歡在桌上擺上各種酒類，藉著酒精發酵拉近彼此距離，但追酒文化也造成台灣酒癮人數初估達近百萬人，許多人不知自己已經深陷酒癮中，每天必須喝上幾杯，若沒喝酒渾身不對勁，輕則焦慮、心跳加速，重則癲癇甚至嚴重抽搐。

新北市交通大隊統計去年新北市共取締酒駕計5063件、其中酒駕累犯更有647件；酒駕事故死亡11人、受傷292人。喝酒除了造成交通安全問題，家中若有人患上酒癮，也將造成全家人的共同負擔。

新北市衛生局自2007年3月起推動「飲酒減量醫療戒治服務計畫」，今年持續與新北市11間醫療院所合作。經醫師評估後需戒酒者，衛生局補助部分門診、藥費、心理諮商等費用，並由醫療院所協助申請與核銷，每人每年補助上限為4萬元，其中藥物治療費用累計補助額度2萬元，其餘則為掛號、心理諮詢或生化檢查等。

而酒癮在不斷的一杯接著一杯中悄悄上癮，嚴重者甚至造成工作及家庭的角色皆無法扮演好，但要戒斷酒癮則是至少數月以上的長期療程，除了精神科醫師的投藥外，親友的支持也扮演不可或缺角色。不過，去年新北市酒駕累犯雖有647人，但去年參加酒癮戒治計畫僅470人，其中更有34人中途退出，目前持續治療350人，達成計畫治療目標結案僅86人。

新北市交通大隊長林泰裕表示，去年3月酒駕新法上路後，許多民眾仍抱持僥倖心理酒後駕車，除了危及自身安全，也造成其他用路人的危險，呼籲民眾酒後尋找代駕、坐計程車或由未喝酒親友開車，以免造成終生遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2016年警員陳昭宏值勤時遭酒駕女子撞上，導致右腿截肢，再度引發社會關注酒駕問題。圖／聯合報系資料照
2016年警員陳昭宏值勤時遭酒駕女子撞上，導致右腿截肢，再度引發社會關注酒駕問題。圖／聯合報系資料照

酒駕 衛生局

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