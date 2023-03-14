廉政署中調組入校辦公遭質疑 興大：辦案區在校外

廉政署中部地區調查組將搬至中興大學舊園藝系館與老舊宿舍群興大一村。興大今天表示，位於興大的辦公室負責一般行政，閒置宿舍興大一村作辦案區域，與校園區隔，無涉軍警不入校園。

聯合新聞網今天報導，廉政署中部地區調查組現址位於南投市光明路，因被劃入中興大學南投校區，將搬至興大台中校本部舊園藝系館與老舊宿舍群興大一村。

報導提到，校方教授批評廉政署具司法警察權，將辦公廳舍設在校園內，違背「軍警檢調不入校園」原則，直言「匪夷所思、老蔣時代也不敢這樣搞」，此事未經校務會議討論，大開大學自治倒車。

中興大學透過說明稿指出，廉政署中部辦公室原位於南投市光明路11號，因配合行政院中興新村活化規劃，大樓移撥供興大南投分部教研使用。為避免中區業務延宕，廉政署與興大商洽借用閒置校舍（舊園藝系館及部份興大一村）為中部辦公處所。

興大指出，雙方正商討合議借用年限，6月前簽訂年限契約。建物修繕經費由廉政署全數支應，預定5月底完工，6月開始辦公。

興大表示，廉政署主責公職人員反貪、防貪、肅貪工作，在興大校園的辦公室負責一般行政。校外閒置宿舍興大一村辦案區域，與校園區隔且具獨立動線，無涉軍警不入校園。