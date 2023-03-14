賣靈骨塔位竟要300萬手續費 台南中年大叔險被騙

45歲陳姓男子昨天到台南市東區某銀行要提領300萬元，行員警覺有異報警關心，陳支吾其詞說這筆錢要用於修繕房子，員警說要訪查其修繕房地時，陳才吐露說想賣掉投資的靈骨塔位，對方說要300萬元手續費。警方及時戳破這是騙局，保住他辛苦積蓄。

台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員吳易霖昨天下午1點多接獲銀行行員通報到場，得知陳要提領300萬元現金，並稱是要作為房屋修繕裝潢費用。因為提領金額巨大，員警不敢大意，王、吳仔細提問房屋修繕地點及委請當地派出所派員前往查看後，才戳破陳的搪塞說詞。

陳吐露實情說，他想把之前投資的納骨塔位賣出，但苦無門路，最後被詐騙集團盯上、與其聯繫，誆稱可以協助高價賣掉納骨塔位，但因買賣手續繁雜，需先支付300萬元手續費才能做後續處理；對方還教陳如到銀行，行員詢問提領款項用途時，可以辯稱是房屋修繕裝潢所需的費用，避免讓行員起疑。

陳信以為真就到銀行準備提款，還好行員敏銳察覺陳男談話間神色有異、及時通報警方，並在警方與行員耐心勸說下，陳終於恍然大悟，停止提領手續，免於失財。