賣靈骨塔位竟要300萬手續費 台南中年大叔險被騙
45歲陳姓男子昨天到台南市東區某銀行要提領300萬元，行員警覺有異報警關心，陳支吾其詞說這筆錢要用於修繕房子，員警說要訪查其修繕房地時，陳才吐露說想賣掉投資的靈骨塔位，對方說要300萬元手續費。警方及時戳破這是騙局，保住他辛苦積蓄。
台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員吳易霖昨天下午1點多接獲銀行行員通報到場，得知陳要提領300萬元現金，並稱是要作為房屋修繕裝潢費用。因為提領金額巨大，員警不敢大意，王、吳仔細提問房屋修繕地點及委請當地派出所派員前往查看後，才戳破陳的搪塞說詞。
陳吐露實情說，他想把之前投資的納骨塔位賣出，但苦無門路，最後被詐騙集團盯上、與其聯繫，誆稱可以協助高價賣掉納骨塔位，但因買賣手續繁雜，需先支付300萬元手續費才能做後續處理；對方還教陳如到銀行，行員詢問提領款項用途時，可以辯稱是房屋修繕裝潢所需的費用，避免讓行員起疑。
陳信以為真就到銀行準備提款，還好行員敏銳察覺陳男談話間神色有異、及時通報警方，並在警方與行員耐心勸說下，陳終於恍然大悟，停止提領手續，免於失財。
警方提醒民眾，詐騙手法層出不窮，過去常見的靈骨塔詐騙竟又重新浮出檯面，民眾除應隨時提高警覺，更不可輕易相信他人的花言巧語，如發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，維護自身及財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言