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柯志恩自曝被騙經驗 差點「教授被騙還幫人數錢」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台灣詐騙案無法根絕，國民黨智庫執行長柯志恩指出，過去詐騙集團被稱為金光黨、老鼠會，但時下跨境電話詐騙手法推陳出新，受騙金額也持續創新高，光高雄年初至今已有200多件受騙破百萬元的案件，這樣的數字讓她想起，過去曾接到信用卡被盜的電話通知，所幸當時有向警局查證，否則「大學教授被騙還幫人數錢！」，這件事肯定讓她成為社會新聞事件的主角。

柯志恩發文說，她接過自稱中正一分局的電話，對方說她信用卡被盜已抓到嫌犯，需協助後續操作以釐清案情，若非當時警覺致電分局確認查證，恐怕早已登上社會新聞。

此外，高雄從今年一月到現在，受騙破百萬元的案件已超過200件，其中三民二、左營、鳳山及湖內等分局甚至都有受騙金額超過3000萬元的案例；為防止詐騙，警政署長錄製防詐宣導影片，甚至有分局長要求，若轄區內一個月發生兩件百萬元詐欺，所長要被記申誡一支，引發基層員警不滿。

柯也批評，近年罪犯的詐騙手法皆已與時俱進，但警政高層不但沒有提供相應的犯罪偵防工具，卻還要求基層必須減少詐騙案件，難怪有基層員警在臉書社團反映，當詐騙集團已使用數位金融手段在移轉犯罪所得、享受科技紅利時，警政署卻沒提供承辦員警金流整合平台，還要基層以有限的人力到金融機構調閱金流資料。

柯志恩認為，政府應多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策、並減少人力負擔，否則一昧「宣導」或「懲戒」，恐怕只是治標不治本，不僅無法減少詐騙案件，也傷及基層員警士氣。

柯志恩自曝接獲詐騙電話的經驗，認為政府多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策，以及減少人力負擔。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩自曝接獲詐騙電話的經驗，認為政府多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策，以及減少人力負擔。圖／取自柯志恩臉書

詐騙集團 柯志恩 信用

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