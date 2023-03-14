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假冒買家成詐騙新手法 蝦皮購物也受害

中央社／ 台北14日電

蝦皮購物今天公布新型態詐騙手法，近期詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code條碼，誘導賣家進入假冒的蝦皮官方網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號碼進行詐騙，蝦皮平台成為詐騙集團假冒對象。

蝦皮購物目前與刑事警察局合作，主動監測假冒網站向165回報，並進行技術取締，主動阻斷含QR code詐騙網址、針對短時間重複發送相同圖片或文字的用戶進行預防性停權。

目前蝦皮平台上也全面進行防詐騙宣導，在每個「聊聊」功能頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code，並提供外部連結點擊警示系統。

蝦皮購物發布新聞稿說明，詐騙集團會隨機聯繫賣家經營的臉書粉絲團或LINE，利用「這個商品為什麼無法結帳？我現在馬上要下單」或「賣家未完成蝦皮承諾驗證或實名認證，須立即向客服聯繫完成金流驗證」等聳動的對話來假冒買家或蝦皮官方客服，要求賣家立刻掃描詐騙集團提供的QR Code進入假冒的蝦皮官方網站。

賣家因為誤以為商品出售發生問題，進入假官方網站後跟隨指示，被逐步騙取個資。這些假冒網站可能要求賣家匯款解除金流驗證，或在獲取個資後進行傳統的解除分期詐騙。

最近數個月以來，蝦皮累計發現超過200件假冒蝦皮購物官方詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都未提供任何真實訂單資訊，顯見與資訊安全問題並無關係，而是詐騙集團開發出全新的隨機詐騙賣家手法。

蝦皮購物表示，多數詐騙都透過臉書粉絲團或LINE，蝦皮購物在平台上努力防詐，難以杜絕新型態的站外詐騙，呼籲用戶使用蝦皮購物App內系統與買賣家溝通。

詐騙集團 蝦皮購物 粉絲

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