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國道狂飆181公里 他辯慢性病發作被法院打槍
桃園一名周姓男子去年7月開公司車在國道以時速181公里的速度狂飆，因嚴重超速被警察開單，不但自己受罰，也牽連公司，但他不服，興訟主張自已有疾病在身，事發時身體不適，想趕快下交流道才超速，結果桃園地院認為他的情況不符合緊急避難要件，判他敗訴。
判決指出，周男因為在限速100公里路段超速81公里，因此挨罰12000元、違規點數3點和接受道路交通安全講習，公司車也因為他嚴重超速被吊扣牌照6個月，但他不服，自稱患有糖尿病和高血壓 ，當天身體不適，想趕快下交流道，並非故意超速。
法院調查，周男雖稱身體不適，但沒有提出任何證據，無法證明當時情況確實危急，也無法證明超速是當時的唯一選擇，即便真的身體不適，情況危急足以影響駕駛，依道路交通安全規定，也可以暫停路肩，尋求救護車專業救護，可見其說詞是為了卸責，不足採信。
法院認為，周男自知有疾病在身，上路應檢視自身狀況，其縱使非故意超速，仍有「應注意、能注意，而未注意」的過失責任，裁罰並無違誤。
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