情侶檔「釣魚」竊香油錢 被警方查獲法辦

33歲劉姓男子與36歲范姓女友日前趁午夜時分，涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟行竊，以釣魚線竊走數百元香油錢後開溜，但將作案用的釣魚線及雙面膠棄置在現場，廟方人員清掃大廳時發現可疑報警，警方循線將兩人逮捕到案，調查後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，大湖警分局3月8日接獲義民廟人員報案說，清掃大廳時發現神明前的功德箱旁有可疑的 釣魚線及雙面膠，箱內香油錢疑似遭歹徒下手行竊。

獅潭鄉義民廟香火鼎盛，也是當地居民信仰中心，廟址緊鄰著名觀光景點「鳴鳳古道」，每逢假日遊客絡繹不絕。劉姓男子和負責把風的女友利用深夜無人看管之際，用釣魚線綁上紙板、泡棉膠試圖竊取功德箱內的香油錢，但功德箱有特殊設計，要「釣取」箱內紙鈔也非易事，兩人花了近2小時，得手僅數百元，