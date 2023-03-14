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情侶檔「釣魚」竊香油錢 被警方查獲法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

33歲劉姓男子與36歲范姓女友日前趁午夜時分，涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟行竊，以釣魚線竊走數百元香油錢後開溜，但將作案用的釣魚線及雙面膠棄置在現場，廟方人員清掃大廳時發現可疑報警，警方循線將兩人逮捕到案，調查後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，大湖警分局3月8日接獲義民廟人員報案說，清掃大廳時發現神明前的功德箱旁有可疑的 釣魚線及雙面膠，箱內香油錢疑似遭歹徒下手行竊。

獅潭鄉義民廟香火鼎盛，也是當地居民信仰中心，廟址緊鄰著名觀光景點「鳴鳳古道」，每逢假日遊客絡繹不絕。劉姓男子和負責把風的女友利用深夜無人看管之際，用釣魚線綁上紙板、泡棉膠試圖竊取功德箱內的香油錢，但功德箱有特殊設計，要「釣取」箱內紙鈔也非易事，兩人花了近2小時，得手僅數百元，

經調閱監視器畫面，警方發現劉姓男子和范姓女友兩人犯案，循線將兩人查獲，因有監視器畫面及現場作案工具等證物，兩人難以辯解，雙雙坦承犯行。

劉姓男子與女友趁午夜時分涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟竊取香油錢，作案後將釣魚線等工具棄置現場。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子與女友趁午夜時分涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟竊取香油錢，作案後將釣魚線等工具棄置現場。圖／記者胡蓬生翻攝
33歲劉姓男子與女友趁午夜時分，涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟以釣魚手法竊取香油錢。圖／記者胡蓬生翻攝
33歲劉姓男子與女友趁午夜時分，涉嫌侵入苗栗縣獅潭鄉義民廟以釣魚手法竊取香油錢。圖／記者胡蓬生翻攝

監視器

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