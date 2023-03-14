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山野火警頻傳 高市消防局提醒掃墓「4不2記得」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

各地最近屢傳山野火警，因清明節也將來臨，高雄市消防局引用法條，強調祭祀時引發火災，可能觸犯消防法，提醒民眾清明掃墓謹記「4不2記得」，以免「掃墓變燒墓」惹禍上身。

高雄市消防局今天表示，近幾個月因久旱無雨，全國各地3月以來幾乎每天都有傳出燒草火警，小至燒墓園、大至燒山頭，甚至屏東還發生消防人員因公殉職，令人悲痛，高雄市水情燈號又轉黃燈，開始夜間減壓供水，因燒草火警須消耗大量水源，火災風險也相對增加。

時近清明節，高雄市消防局各單位紛紛動員各地墓園宣導防火，並引用法條來提醒民眾，指祭祀時引發火災，可能觸犯消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰，並可能觸犯刑法公共危險罪的放火罪，可處1以上7年以下有期徒刑。

高雄市消防局提醒民眾，清明節掃墓謹記「4不2記得」，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹、記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，以免「掃墓變燒墓」打擾先人寧靜，也危害他人生命財產安全。

高雄市消防局最近屢派員到各墓園，提醒民眾別讓掃墓變燒墓。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局最近屢派員到各墓園，提醒民眾別讓掃墓變燒墓。圖／高雄市消防局提供

高雄市 火災 清明節

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