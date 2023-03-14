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高雄男遭鄰居無故找碴 氣得臉書貼文怒報案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

22歲黃姓男子昨天晚間向仁武分局報案，黃聲稱自己被鄰居51歲孫姓男子徒手拍打頭部，孫男渾身酒氣怒指他太吵，而黃男當時戴著安全帽，因此並未受傷，警獲報到場告誡約制孫男，並告知黃男報案權利，黃現場表示，暫不提告。

黃指出，本月14日晚間7時許，他正從家門出來準備要去上課，當時頭戴安全帽手扶著重機，怎料，鄰居孫男瘋了似的衝出來找他，口出惡言怒指他車子太吵，並朝他頭部直接用力拍打，讓他感到莫名其妙，當晚隨即前往長庚醫院開立驗傷單，事後撥打電話向警方報案。

仁武分局澄觀所警員到場後，雙方已無糾紛，警現場告誡約制孫男，並告知黃男相關報案權利，如有需要可循正式管道向警方提出傷害告訴，仁武分局呼籲，民眾遇有糾紛情事應心平氣和理性溝通，如有需要請撥打110報案專線，由警方到場協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子氣得在臉書上貼文怒問，這樣可以告他嗎。圖／取自臉書「爆料公社」社團
黃姓男子氣得在臉書上貼文怒問，這樣可以告他嗎。圖／取自臉書「爆料公社」社團
警方前往黃男住處了解案情。記者古和純／翻攝
警方前往黃男住處了解案情。記者古和純／翻攝

安全帽 酒駕 長庚

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