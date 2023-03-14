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消防署訓練中心舉辦「全國災害搜救犬國際評量」 44隻搜救犬報名

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

消防署今天至16日，連續三天在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，看是否能成為合格的搜救犬。消防署表示，搜救犬是搜救隊不可或缺的夥伴，堪稱搜救任務的開路先鋒，本次共有44隊犬隻參加，分別來自官方和民間單位報名。

消防署說，我國搜救犬近年在2016年台南地震、2018年和2022年的花蓮地震，都能以靈活、敏捷的表現搜尋寶貴生命，另外，今年2月的土耳其大地震，我國也派出培訓出的5隻搜救犬，至土耳其重災區阿迪亞曼省賑災。

消防署說，本次國際評量特別邀請IRO日本籍裁判官Kaori Oshima女士，及斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士來台，採用IRO評量基準，通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，能立刻投入災害搶救行列。

消防署指出，將會持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。

消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」考試場地。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」考試場地。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」搜救犬健康檢查。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」搜救犬健康檢查。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」搜救犬健康檢查。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」搜救犬健康檢查。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」考試檢錄。圖／消防署提供
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」考試檢錄。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測（International Rescue Dog Organization）」。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」；第一排圖左5至7分別是：日本籍裁判官Kaori Oshima女士、斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士及消防署副署長。圖／消防署提供
消防署今天起連三天，在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」；第一排圖左5至7分別是：日本籍裁判官Kaori Oshima女士、斯洛維尼亞籍Mirka Nečak女士及消防署副署長。圖／消防署提供

搜救犬 地震 土耳其

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